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В Челябинске владельцы домашних животных смогут привить своих питомцев с 50% скидкой

Общество
Сегодня, 15:56
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С 1 по 11 октября Челябинская ветстанция проводит социальную акцию – льготное ветеринарное обслуживание на самые востребованные виды услуг. Акция приурочена к Всемирному дню защиты животных, который отмечается 4 октября.

Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона, с 1 по 1 октября, в Челябинске пройдет бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства и дерматомикозов. Владельцам питомцев нужно оплатить только фактическую стоимость вакцины. Будут предоставлены 50% скидки на кастрацию мелких домашних животных, на исследование на дерматомикозы, на электронное мечение (чипирование) кошек и собак. В половину стоимости можно будет приобрести и микрочипы по специальному предложению от «Зооаптеки74». В клинике будет установлена спеццена на лапароскопическую кастрацию животных. Всем кастрированным котам и стерилизованным кошкам будет предложен подарок от компании Royal Canin.

Мероприятия в рамках Всемирного дня защиты животных будут проводиться на базе лечебниц ОГБУ «Челябинская ветстанция». Справки и запись по единому номеру телефона: 8 (351) 214-14-14.

 

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