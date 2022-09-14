14.09.2022
Наталья Котова посетила объекты благоустройства Советского района
14.09.2022
В Челябинске закрывают движение по улице Румянцева, троллейбусы меняют движение
14.09.2022
Житель Челябинска осужден за реабилитацию нацизма
14.09.2022
Челябинский цинковый завод произвел зарыбление Шершневского водохранилища
14.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября (18+)
14.09.2022
Режим «черного неба» продлен в четырех городах Челябинской области
В Челябинске вновь начали открывать ковидные амбулаторные центры
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022