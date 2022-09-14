В Челябинске вновь начали открывать ковидные амбулаторные центры на базе городских поликлиник, куда может обратиться любой житель области с признаками вирусной инфекции и получить всю необходимую помощь.

Об этом сообщила министр здравоохранения области Агата Ткачева.

«Сегодня мы открыли два амбулаторных центра по лечению коронавирусной инфекции на базе ГКБ № 2 (Челябинск, проспект Ленина, 82), - рассказала глава минздрава. - В пятницу такой же центр откроется на базе поликлиники ГКБ № 5 (ул. III Интернационала, 69), а с понедельника - в ГКБ № 1 (ул. Днепропетровская, 11)».

Ковидные поликлиники будут работать только на ковид и принимать пациентов из всех районов города. В поликлинику можно будет обратиться в рабочие дни (с понедельника по пятницу) – восьми утра до 18 часов вечера, в выходные (субботу и воскресенье) – с девяти утра до 15 часов.

Здесь можно будет сразу сдать экспресс-тест на короновирус, оформить больничный, получить схему лечения и бесплатные лекарства.

При этом остальные поликлиники региона продолжают принимать пациентов и работать в прежнем режиме.

Агата Ткачева отметила, на сегодня выявляется ежедневно порядка 800 человек, заболевших ковидом. Амбулаторно наблюдаются порядка 10 тысяч человек, в стационарах получают необходимое лечение около 540 больных с подтвержденным диагнозом. На госпитальных базах развернуто 748 коек.