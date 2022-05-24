В Челябинске водители «Дикси» через суд добились выплат «суточных»

В Челябинске водители «Дикси ЮГ» через суд добились от работодателя компенсации суточных расходов. Платить за стоянку грузового автомобиля, проживание и питание во время рейса они должны были из собственного кармана. Компенсировать суточные расходы компания оказалась. Посчитав отказ необоснованным, водители обратились за помощью Федерацию профсоюзов, сообщили в пресс-службе объединения.

Однако восстановить справедливость удалось не сразу. Суд первой инстанции отказал во взыскании денежных средств. Профсоюзные юристы не согласились с таким решением и подготовили апелляционную жалобу. В итоге Челябинский областной суд отменил решение суда первой инстанции и постановил взыскать с работодателя в пользу двух водителей около 20 тысяч рублей – за период с августа 2020 года по август 2021 года.

Заместитель заведующего юридическим отделом Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова считает, что работодатель часто отказываются выплачивать «суточные», ссылаясь на отсутствие соответствующего локального нормативного акта.

«Почему суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска? Во-первых, работодатель принципиально не предоставлял локальные нормативные акты, устанавливающие размер суточных в организации, поясняя, что документами размер компенсации не установлен и, соответственно, выплачивать ее не нужно, – рассказала Ольга Меньшикова. – Во-вторых, суд первой инстанции рассматривал данное требование с позиции тех статьей Трудового кодекса (165, 166, 167, 168), которые обязывают работодателя возмещать расходы, связанные с командировками. Однако работники не заявляли на выплату командировочных расходов, так как в трудовых договорах характер их работы был указан «в пути». Следовательно, на данные расходы формально они не имели право».

Юристы добавили также, что судом первой инстанции не оценивались положения статьи 168.1 ТК РФ «Возмещение расходов, связанных со служебными поездками работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер».

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы Челябинский областной суд установил, что «Дикси ЮГ» не издавал локальный нормативный акт о компенсации командировочных расходов, суточных и иных выплат и тем самым злоупотреблял своим правом с целью уменьшения расходов на оплату труда. Это, в свою очередь, нарушало законные права работников.