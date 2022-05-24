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24.05.2022

Челябинские росгвардейцы обучают музыке ребят из школы-интерната
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24.05.2022

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дикси
Общество
24.05.2022 16:06

В Челябинске водители «Дикси» через суд добились выплат «суточных»

В Челябинске водители «Дикси ЮГ» через суд добились от работодателя компенсации суточных расходов. Платить за стоянку грузового автомобиля, проживание и питание во время рейса они должны были из собственного кармана. Компенсировать суточные расходы компания оказалась. Посчитав отказ необоснованным, водители обратились за помощью Федерацию профсоюзов, сообщили в пресс-службе объединения.

Однако восстановить справедливость удалось не сразу. Суд первой инстанции отказал во взыскании денежных средств. Профсоюзные юристы не согласились с таким решением и подготовили апелляционную жалобу. В итоге Челябинский областной суд отменил решение суда первой инстанции и постановил взыскать с работодателя в пользу двух водителей около 20 тысяч рублей – за период с августа 2020 года по август 2021 года.

Заместитель заведующего юридическим отделом Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова считает, что работодатель часто отказываются выплачивать «суточные», ссылаясь на отсутствие соответствующего локального нормативного акта.

«Почему суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска? Во-первых, работодатель принципиально не предоставлял локальные нормативные акты, устанавливающие размер суточных в организации, поясняя, что документами размер компенсации не установлен и, соответственно, выплачивать ее не нужно, – рассказала Ольга Меньшикова. – Во-вторых, суд первой инстанции рассматривал данное требование с позиции тех статьей Трудового кодекса (165, 166, 167, 168), которые обязывают работодателя возмещать расходы, связанные с командировками. Однако работники не заявляли на выплату командировочных расходов, так как в трудовых договорах характер их работы был указан «в пути». Следовательно, на данные расходы формально они не имели право».

Юристы добавили также, что судом первой инстанции не оценивались положения статьи 168.1 ТК РФ «Возмещение расходов, связанных со служебными поездками работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер».

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы Челябинский областной суд установил, что «Дикси ЮГ» не издавал локальный нормативный акт о компенсации командировочных расходов, суточных и иных выплат и тем самым злоупотреблял своим правом с целью уменьшения расходов на оплату труда. Это, в свою очередь, нарушало законные права работников.

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В ЛНР задержали украинскую шпионку

21.05.2022 13:59

В освобожденном от ВСУ и нацбатальонов Рубежном потихоньку налаживается жизнь

21.05.2022 12:43

Малыш, с прибытием! К косолапым сестрам Шкоде и Забаве приехал завидный жених

21.05.2022 12:15

В Миассе один пациент проглотил золотые украшения другого

21.05.2022 10:37

В воскресенье автобусы на северо-западе Челябинска будут ходить по-другому

20.05.2022 22:57

В Челябинске стартовал детский театральный фестиваль «Сцена»

20.05.2022 20:41

Гастроли МХАТ им М. Горького в Челябинске пройдут под именем Михаила Булгакова

20.05.2022 18:50

В выходные в Челябинской области – ночные заморозки и дожди, местами со снегом

20.05.2022 18:40

Анонсы событий и мероприятий на 21 и 22 мая

20.05.2022 18:03

«Вагон здоровья» курсировал сегодня по железной дороге между Челябинском и Миассом

20.05.2022 17:20

ВТБ увеличил лимит льготной ипотеки в Челябинской области до 15 миллионов рублей

20.05.2022 17:10

Челябинская область остаётся во власти циклонов – дожди со снегом и похолодание

20.05.2022 17:04

В Челябинске закроют движение трамваев по улице Кирова и на Медгородок

20.05.2022 16:58

Родным троих магнитогорцев передали ордена Мужества их погибших в борьбе с нацизмом сыновей