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В Челябинске возле собора установили полсотни знаков, запрещающих парковку

В Челябинске возле Свято-Симеоновского кафедрального собора установили более 50 дорожных знаков. В основном, они запрещают парковаться на дороге, которая идет вдоль храма. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» рассказала местная жительница, опасаясь, что автомобилисты будут бросать автомашины во дворах..

По ее словам, знаки, запрещающие парковку, установили вдоль улицы Работниц через каждые несколько метров. И там уже работает эвакуатор.

«Несколько дней назад приехала машина и навтыкала дорожные знаки, которые запрещают парковаться на дороге. А там каждое утро паркуются десятки машин. Ширина улицы позволяет это делать.Где люди теперь будут ставить машины? У нас во дворе, где итак нет мест?», - возмутилась жительница.

В СМЭУ ГАИ сообщили, что установлено 68 дорожных знаков вдоль улиц Работниц и Тагильская.

«Вдоль всей улицы Работниц и вдоль улицы Тагильская полностью запрещены остановки и стоянки. Только в определенных местах будет разрешена парковка для инвалидов. Там еще будет схема, как должны парковаться автомобили. Остается часть парковок вдоль домов № 41, 41 «а» и 41 «б», - сказали в СМЭУ ГАИ.

В пресс-службе челябинской епархии ответили, что они не имеют отношения к установке дорожных знаков.

«Это не по нашей просьбе, - сказали в пресс-службе. – Мы не имеем к этому отношения».

Дорожные знаки установили по указанию Комитета дорожного хозяйства Челябинска. Агентство «Урал-пресс-информ» сделало запрос в пресс-службу администрации города для разъяснения ситуации. На момент публикации информации ответ не пришел.