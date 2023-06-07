В Челябинске возобновляется движение трамваев по проспекту Победы на участке от Российской до Кирова, где завершена замена трамвайных путей.

Как сообщает «ЧелГЭТ», маршруты №15 и №18 с шести часов утра пятницы, девятого июня, возвращаются на прежние трассы движения.

Трамвай №6 с этого дня направят по маршруту «ЧТЗ - Российская - Кирова - Карла Маркса - ЧТЗ».