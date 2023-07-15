В Челябинске впервые состоится событие в digital-индустрии от ассоциации IT-компаний области

В Челябинске 20 июля на площадке Международного института дизайна и сервиса пройдёт конференция для тех, кто причастен к IT-продуктам: сайтам, приложениям, разработкам технологий искусственного интеллекта, а также маркетингу.

Без IT-компетенций не может существовать практически ни один бизнес и производство среднего уровня и выше. Мероприятия, направленные на снижение дефицита кадров и развитие профильных компаний являются приоритетным для поддержания и развития экономики страны.

IT-ассоциация в лице таких экспертных компаний как Xpage, Napoleon IT, Цифрового Элемента, INTEC выступают драйвером развития в регионе и их очередным некоммерческим проектом станет конференция «Путь лидера. Опыт, экспертиза, развитие» для IT-директоров, предпринимателей и специалистов digital. Специально для этого в Челябинск приедут лидеры федерального рынка — AGIMA.

На предстоящем мероприятии в практичном аспекте экспенты разберут, через какие проблемы проходят агентства при росте от 10 до 30 миллионов рублей выручки в год, от 30 до 100, и от 100 до одного миллиарда. Подробно обсудят важные вопросы: как развивать таланты, как управлять проектами, Observability (наблюдаемость данных). Рассмотрят стратегию «Shift Left», расскажут о предотвращении дефектов на ранней стадии развития проекта. На каком этапе создания IT-продукта подключать отдел маркетинга. В направлении HR-бренда — от том как мотивировать «зумеров».

Для более практичной пользы предусмотрен круглоый стол, где участники мероприятия смогут познакомиться, задать интересующие вопросы, обсудить конкретные кейсы со всеми спикерами лично.

Для участия в конференции необходима регистрация.



СПРАВКА

AGIMA крупнейший интегратор digital‑решений в России, основатель Partners' Club by AGIMA — сообщество digital-агентств страны.