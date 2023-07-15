15.07.2023
В Челябинске впервые состоится событие в digital-индустрии от ассоциации IT-компаний области
14.07.2023
«Пламя Аркаима» объединит кочевников от скифов до казахов
14.07.2023
В Еткульском районе взялись за свалки – по нацпроекту «Экология»
14.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные 15 и 16 июля (18+)
14.07.2023
Территорию торфяного пожара в Аргаяшском районе и Озерске держат на постоянном контроле
14.07.2023
Газовики рассказали челябинцам о догазификации
В Челябинске впервые состоится событие в digital-индустрии от ассоциации IT-компаний области
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023