В Челябинске временно ограничат движение по Комсомольскому проспекту

В Челябинске для проведения работ по реконструкции участка теплотрассы с 20 часов 29 июля будет ограничено движение транспорта по Комсомольскому проспекту в районе дома № 33.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, ограничение необходимо для установки техники на крайней правой полосе при движении в сторону центра и продлится до 20 часов 20 сентября.

Работы на данном участке ведет ООО СК «Адамант».

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.