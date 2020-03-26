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В Челябинске введен обязательный масочный режим для водителей и кондукторов

Общество
Сегодня, 10:42

В Челябинске введен обязательный масочный режим для водителей и кондукторов.

 

К таким мерам транспортные организации южноуральской столицы прибегли в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также для профилактики гриппа и ОРВИ.

Как сообщает управление транспорта Челябинска, всем перевозчикам разослали образцы тематических листовок о профилактике коронавирусной инфекции, которые разработал Роспотребнадзор. Листовки рекомендовано разместить в салонах транспорта.

Фото управления транспорта Челябинска

Также в управлении рассказали о дезинфекции подвижного состава. Автобусы (независимо от формы собственности) обрабатывают два-три раза в день: перед выездом на линию (или после возвращения с линии) и во время обеденных или технических перерывов.

Обработка салонов электрического транспорта производится после каждого оборотного рейса.

«С целью контроля за проводимыми мероприятиями по уборке и дезинфекции общественного транспорта запланированы регулярные выездные проверки на местах санитарной обработки», - рассказали в управлении транспорта Челябинска.

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