В Челябинске введен обязательный масочный режим для водителей и кондукторов.

К таким мерам транспортные организации южноуральской столицы прибегли в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также для профилактики гриппа и ОРВИ.

Как сообщает управление транспорта Челябинска, всем перевозчикам разослали образцы тематических листовок о профилактике коронавирусной инфекции, которые разработал Роспотребнадзор. Листовки рекомендовано разместить в салонах транспорта.

Фото управления транспорта Челябинска

Также в управлении рассказали о дезинфекции подвижного состава. Автобусы (независимо от формы собственности) обрабатывают два-три раза в день: перед выездом на линию (или после возвращения с линии) и во время обеденных или технических перерывов.

Обработка салонов электрического транспорта производится после каждого оборотного рейса.

«С целью контроля за проводимыми мероприятиями по уборке и дезинфекции общественного транспорта запланированы регулярные выездные проверки на местах санитарной обработки», - рассказали в управлении транспорта Челябинска.