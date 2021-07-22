В Челябинске выберут шесть самых красивых и удобных дворов

В Челябинске стартовал смотр-конкурс на лучший двор. Победителей выберут в двух номинациях - среди дворовых территорий домов, в которых не больше 80-ти квартир, и домов, число квартир в которых превышает восемь десятков.

К участию в городском конкурсе приглашаются органы территориального общественного самоуправления, организации всех форм собственности, отвечающие за содержание общего имущества многоквартирных домов, юридические лица и жители. Прием заявок продлится до 30-го июля.

Конкурсная комиссия оценит дворы, благоустроенные силами жителей и обслуживающими организациями, по качеству и количеству зеленых насаждений, клумб и цветников, наличию детских и спортивных площадок, состоянию малых архитектурных форм, асфальтового покрытия проездов и тротуаров.

Также комиссия обязательно обратит внимание на безопасность нахождения на дворовой территории (освещение, предупреждающие знаки, ограждения, шлагбаумы, видеонаблюдение, искусственные неровности), а также на соблюдение требований доступной среды для маломобильных групп населения.

Победители получат дипломы администрации Челябинска «За победу в городском смотре-конкурсе «Лучший двор многоквартирного жилого дома» первой, второй и третьей степени.

Заявки для участия представляются в произвольной форме в управление жилищно-коммунального хозяйства по адресу: Челябинск, улица Воровского, 5-А, кабинет 112, телефон: 727-79-32.

Ознакомиться с положением, критериями оценки и необходимым пакетом документов можно здесь.