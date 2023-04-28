В Челябинске выбирают подрядчиков, которые будут ремонтировать дороги

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска объявил торги на ремонт городских дорог. Исполнителям предстоит заменить асфальтобетонное покрытие и бортовые камни, отремонтировать тротуары, восстановить газоны, нанести горизонтальную дорожную разметку.

Как сообщили в администрации Челябинска, дорожные работы запланированы на следующих участках дорог:

- Свердловский проспект от Комсомольского проспекта до проспекта Победы;

- улица Блюхера от Салтыкова до Кузнецова (+ железнодорожный переезд);

- улица Павелецкая 2-я от шоссе Металлургов до ЦХП;

- улица Братьев Кашириных от Косарева до Северо-Крымской;

- улица Братьев Кашириных от Свободы до Кирова;

- автомобильная дорога 13-А от Уфимского тракта до путепровода 9км;

- улица Новомеханическая от Каслинской до путепровода через железную дорогу.

Работы по ремонту дорог должны быть закончены до конца дорожного сезона 2023 года.