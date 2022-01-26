В Челябинске выбрали организацию по отлову бездомных животных

В Челябинске определены исполнители по отлову и содержанию в приюте безнадзорных животных. Управлением экологии и природопользования администрации заключены соответствующие контракты на 2022 год.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, отлов животных в текущем году будет осуществлять ООО «РемКом». Прием заявок производится в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов по телефону 8-902-615-86-20 или по адресу электронной почты chelyabinck22@gmail.com.

Информацию о местонахождении безнадзорного животного также можно направить в управление экологии по телефонам: 729-33-66, 729-34-07 или по электронной почте ecolog@cheladmin.ru.

Содержанием безнадзорных животных в приютах займется ООО «НАШ ДОМ». Контактный телефон 8-922-013-43-13, электронная почта dogcatdom@yandex.ru. Приют расположен по адресу: Челябинская область, Сосновский район, поселок Большие Харлуши, участок №1.