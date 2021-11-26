В Челябинске выросло число безработных

В Челябинске число безработных увеличилось за неделю на 71-го человека (с начала ноября количество состоящих на учете в качестве не имеющих работы горожан выросло на 588 человек).

Тем временем, отмечают в информационно-аналитическом отделе центра занятости населения Челябинска, с начала года безработных в областном центре стало меньше - на 18 тысяч 661-го человека.

В целом по Челябинской области численность состоящих на учете граждан, имеющих статус безработного, составляет 19 тысяч 950 человек.

По данным на 26-е ноября, за помощью в поиске подходящей работы в службу занятости населения обратился шесть тысяч 21 житель южноуральской столицы (за неделю численность ищущих работу челябинцев уменьшилась на 34 человека, с начала ноября увеличилась на 676 человек, с начала года уменьшилась на 18 тысяч 164 человека).

«Уровень регистрируемой безработицы в Челябинске составляет 0,8 процента от численности рабочей силы (на начало 2021 года – 3,7 процента), по Челябинской области – 1,08 процента. Количество вакансий, которыми располагает служба занятости областного центра, составляет сегодня 17 тысяч 400 единиц, в целом по региону – 42 тысячи 554 единицы», - сообщили в центре занятости населения Челябинска.

С начала года в столице Южного Урала с помощью службы занятости трудоустроено девять тысяч 988 человек, по Челябинской области – 42 тысяч 427.