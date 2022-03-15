В Челябинске вырубят аварийные клены

В Челябинске на этой неделе будут снесены аварийные клены. Об этом сегодня, 15-го марта, сообщает городской комитет дорожного хозяйства.

По информации КДХ, один клен ясенелистный вырубят на улице Попова, в районе дома №34, второй - на улице 32-й Годовщины Октября, в районе дома №106.

Снос зеленых насаждений будет произведен на основании актов, выданных управлением экологии администрации Челябинска.