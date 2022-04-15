В Советском и Центральном районах Челябинска вырубят 166 деревьев

В Советском и Центральном районах Челябинска планируется снос 166-ти деревьев, попадающих в зону дорожных работ.

Как уточнили в комитете дорожного хозяйства, вырубка растений будет произведена в связи с проведением капитального ремонта участка дороги по улице Блюхера – до границы города Челябинска.

Снос будет произведен 18-го апреля подрядной организацией АО «Уралавтодор». В Центральном районе вырубят 75 деревьев, в Советском – 91. Взамен снесенных деревьев будут высажены новые зеленые насаждения.

Отметим, снос растений подрядчик осуществит на основании разрешений, выданных городским управлением экологии и природопользования.