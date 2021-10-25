В Челябинске за неделю планируют снести сорок незаконно размещенных объектов

В Челябинске на этой неделе силами МКУ «Городская среда» будет демонтировано сорок незаконно размещенных объектов.

Об этом сегодня, 25-го октября, на аппаратном совещании в администрации Челябинска сообщила председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) Оксана Шейкина.

По ее словам, на сегодняшний день в городском перечне находится две тысячи 420 незаконно размещенных объектов. С начала года демонтировано 638, в том числе 507 нестационарных торговых объектов, 33 стоянки/парковки и 98 прочих объектов, из них силами третьих лиц – 103 объекта.

Глава Челябинска Наталья Котова, заслушав доклад Оксаны Шейкиной, дала поручение начальнику управления информационной политики города Владимиру Сафонову регулярно освещать сведения о демонтаже на сайте администрации, чтобы жители знали, где, когда и что будут сносить по решению властей.