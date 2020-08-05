В Челябинске зафиксировано 53 новых случаев заражения коронавирусом

В Челябинске на 4 августа подтверждено 5 068 случаев заболевания COVID-19 (+53 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

Как сообщили в администрации Челябинска, сейчас в городе больных COVID-19, продолжающих лечение — 1 701 человек, из них 592 — амбулаторно. За прошедшие сутки выздоровел 51 человек. Всего с начала пандемии 3 248 пациентов выздоровели и выписаны.

Все челябинцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц, получают все необходимое лечение.

Напомним, в Челябинской области до девятого августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

При признаках заболевания не занимайтесь самолечением и обращайтесь к врачу.