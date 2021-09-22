В Челябинске заканчивается первый этап благоустройства сквера на Новороссийской

В Ленинском районе Челябинска подходит к концу благоустройство нового сквера, расположенного на улице Новороссийской, возле здания муниципального Театра современного танца, где ранее размещался дворец культуры завода металлоконструкций.

Благоустройство предполагает установку интересных малых архитектурных форм, обустройство детской площадки, формирование тропиночной сети.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, работа кипит и на фасаде театра. Здесь укладывается утеплитель, затем здание будут штукатурить и красить. Преображение фасада планируется закончить в октябре.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», масштабный проект создания современного общественного пространства на Новороссийской рассчитан на два года. Данный сквер в качестве объекта благоустройства выбрали сами жители Ленинского района.

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В этом году районные власти запланировали ремонт здания театра и благоустройство пространства у соседнего с ним дома №65 по улице Новороссийской. Территория перед бывшим дворцом культуры ЧЗМК преобразится летом 2022-го года.

Так как в 65-м доме находится детская поликлиника, проект благоустройства был разработан с расчетом на маленьких пациентов.

Общая стоимость работ превышает 30 миллионов рублей, значительная часть средств получена в рамках программы «Инициативное бюджетирование», остальные деньги направлены из бюджета Ленинского района.

Проект предусматривает масштабное озеленение на первом этапе (высадку лип, сибирских яблонь, шаровидных ив, спирей, гортензии, кизильника, появление живой изгороди) взамен снесенных тополей и подросшей поросли клена.

На втором этапе, в следующем году, планируется озеленить и площадку у здания театра – посадить липы, яблони, лиственницы, кусты спиреи и барбариса, разбить цветники с многолетниками.