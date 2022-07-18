В Челябинске закроют движение на проспекте Ленина и 3-го Интернационала

В Челябинске в период с 19-го июля до 15-го сентября будут поэтапно закрывать движение транспорта по улице 3-го Интернационала и проспекту Ленина. Это связано с реконструкцией участка теплотрассы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На первом этапе - с восьми утра 19-го июля до шести утра пятого сентября по улице 3-го Интернационала - на участке от дома №111 по данной улице до дома №30 по проспекту Ленина будет действовать ограничение движения транспорта по крайней правой полосе (в сторону площади Революции).

На втором этапе – с 21-го часа второго сентября до шести утра пятого сентября – будет закрыто движение на пересечении улицы 3-го Интернационала и проспекта Ленина (переход через проезжую часть).

На третьем этапе - с 21-го часа второго сентября до 22-х часов 15-го сентября - закроют движение по улице 3-го Интернационала в районе дома № 27/1 с ограничением движения транспорта по крайней правой полосе (в сторону ЧТЗ).

Челябинские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.