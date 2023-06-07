07.06.2023
В Челябинской области состоится фестиваль военных оркестров
07.06.2023
В Челябинской области локализован крупный торфяной пожар
07.06.2023
В Челябинске закроют движение по улице Омской
07.06.2023
Аварийные «квадраты» в Челябинске могут значительно сократиться с помощью застройщиков
07.06.2023
В добрый путь, Аврора: юная рысь улетает из Челябинска в новую жизнь на юге России
07.06.2023
В Челябинске возобновляется движение трамваев по проспекту Победы
В Челябинске закроют движение по улице Омской
02.06.2023
В Челябинске на месяц изменят маршруты автобусы №4 и №34
02.06.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов на пересечении проспекта Ленина со Свердловским проспектом
30.05.2023
В Челябинске во время молебна о Победе закроют движение транспорта
28.05.2023
В Челябинске закрыли для транспорта поворот с проспекта Ленина на Российскую
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023