В Челябинске закроют движение по улице Омской

В Челябинске завтра, восьмого июня, в девять часов утра закроют движение транспорта по улице Омской, в районе дома №69.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на этом участке будут вестись работы по строительству сетей водоотведения.

Движение автомобилей должно возобновиться здесь после 21 часа девятого июня.

Городские власти просят водителей учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.