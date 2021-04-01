01.04.2021
В Челябинске закрывается движение по проспекту Победы
01.04.2021
Южноуральцев вновь предупреждают о непогоде
01.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на второе апреля
01.04.2021
УФАС проверит нацпарк «Таганай»
01.04.2021
Для заключенных челябинской колонии провели мастер-класс по актерскому мастерству
01.04.2021
Экс-замминистра строительства выпустили из СИЗО
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
01.04.2021
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021
Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
31.03.2021
Минстрой: Школа в Тугайкуле будет построена в срок
30.03.2021