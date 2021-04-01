В Челябинске закрывается движение по проспекту Победы

В Челябинске сегодня, первого апреля, в 23 часа будет закрыто движение по проспекту Победы на пересечении с улицей Российской (в районе дома №43 по Российской).

Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, движение будет закрыто до пяти утра второго апреля – в связи с заменой аварийных опор контактной сети.

Водителей просят быть внимательными.