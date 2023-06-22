В Челябинске закрывают движение на улице Мебельной

В Челябинске сегодня, 22 июня, до полудня пятницы, 23 июня, закрывают движение на улице Мебельной, в районе дома №83.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, данная мера связана с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях.

В субботу, 24 июня, движение на данном участке Мебельной ограничат по одной полосе.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.