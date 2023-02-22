В Челябинске закрывают движение транспорта на Отрадной

В Челябинске сегодня, 22 февраля, закрывают движение транспорта на улице Отрадной.

Как сообщают в мэрии, движение автомобилей будет закрыто от дома №80 по данной улице до дома №86А по улице Братьев Кашириных до 14 июня.

Ограничение связано с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора.

Городские власти просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.