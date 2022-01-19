В Челябинске запускается первый цикл лекций мультимедийного проекта «Ural Science»

В Челябинской областной библиотеке для молодежи состоялась презентация мультимедийного просветительского проекта «Ural Science». Десять 15-минутных видеозаписей будут посвящены теме археологии.

Об этом в зале Челябинской областной библиотеки для молодежи в рамках декады краеведческой книги рассказали авторы проекта Александра Петрова и Наталья Лысова.

«История Южного Урала не менее таинственна, увлекательна и любопытна, чем, например, знакомая всем с самого детства история Египта. Или та же античная греческая цивилизация. Сколько красивейших роликов можно увидеть в интернете про фараонов, мумии, пирамиды. Урал – это не менее интересно. Просто об этом мало кто знает. Об этом не говорят», – комментирует руководитель проекта, кандидат культурологи, доцент, преподаватель кафедры социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин Челябинского института искусств имени Чайковского Наталья Лысова.

Цель проекта – изменить сложившуюся ситуацию. Увлекательные темы, неизвестный широкой публике материал, изложенный в «живой» научно-популярной манере, – то, что должно отличить «URAL SCIENCE» от многочисленных учебников, энциклопедий, википедии и устарелых краеведческих часов.

Первый цикл – десять лекций об образе жизни наших предков в далекую эпоху бронзового и железного веков – можно будет увидеть уже через месяц, в том числе, в аккаунтах челябинской «Молодежки» в соцсетях, так как библиотека является информационным партнером проекта.

«Мы хотим по-настоящему открыть Южный Урал южноуральцам, начать трансформацию модели мышления по отношению к региону – от «территории присутствия» к «малой Родине», повысить интерес местных жителей к краеведению, а также побудить исследователей к разработке краеведческой проблематики», – говорит учредитель организации «Креативная индустрия Урала», режиссер и сценарист проекта Александра Петрова.

Напомним, в рамках Декады краеведческой книги в ЧОБМ пройдут историко-краеведческие лекции, презентации, топонимические путешествия, видеообзоры, веб-вояж и онлайн-встречи с поэтами и культурными деятелями региона.