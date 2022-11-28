В Челябинске запускают новый маршрут до Преображенского кладбища

В Челябинске с первого декабря запускают новый автобусный маршрут «Чичерина – Преображенское кладбище».

Автобус №95 будет выходить на линию по выходным дням и следовать по проспекту Победы, Новоградскому проспекту и Новоградскому тракту, сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Рейсы от Чичерина - в 10:00, 12:00, 14:00, от Преображенского кладбища - в 11:30, 13:30, 15:30.

Маршрут - межмуниципальный. При оплате наличными стоимость проезда – 38 рублей, при оплате банковской картой – 33 рубля, транспортной картой – также 33 рубля (пересадочный билет на 60 минут с одной пересадкой будет стоить 38 рублей).