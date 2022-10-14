14.10.2022
Жители Челябинской области чаще снимали свадебные трансляции из ЗАГСов в июне и сентябре
14.10.2022
В Челябинске жилые дома и социальные учреждения остались без воды
14.10.2022
В Челябинске «заминировали» два колледжа и университет
14.10.2022
Молодые работники ММК приняли участие в смотре технической мысли
14.10.2022
Курганские полицейские задержали челябинца, промышлявшего вскрытием банкоматов
14.10.2022
Ловушка для малыша
В Челябинске жилые дома и социальные учреждения остались без воды
Авария на водоводе произошла на улице Трашутина, завершаются работы по ее устранению
22.10.2019
В Челябинске остаются неподключенными к теплу 39 домов и 1 детсад
05.12.2018
Житель частного сектора оставил без воды поселок Новосинеглазово
17.10.2018
ПАО «Фортум»: Жизнь рабочего, пострадавшего на ТЭЦ-2, вне опасности
27.05.2016
Машина с "крутыми" номерами попала в серьезную аварию в центре Челябинска
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022