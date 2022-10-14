В Челябинске жилые дома и социальные учреждения остались без воды

В Челябинске сегодня, 14 октября, с 11 утра без воды остаются 122 многоквартирных и сто частных домов, семь детских садов, школа и 12 административных зданий.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в социальных учреждениях создали запас воды, для жителей организовали подвоз питьевой воды.

От водоснабжения жилые дома и социальные объекты отключили из-за повреждения водовода в районе дома №35 по улице Трашутина.

На место незамедлительно прибыли аварийно-восстановительные бригады МУП «ПОВВ». В настоящий момент завершаются работы по устранению повреждения.

Предварительно, работы по заполнению водовода планируется начать к 14 часам.