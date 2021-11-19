В челябинском горсаду имени Пушкина в субботу откроется каток

В челябинском городском саду имени Пушкина завтра, 20-го ноября, откроется каток под открытым небом.

В выходные дни покататься на коньках можно будет с 10.00 до 21.45; в понедельник - с 14.00 до 20.45, со вторника по четверг - с 11.00 по 20.45, в пятницу - с 11.00 до 21.45, в выходные дни - с 10.00 до 21.45.

Входной билет со своими коньками будет стоить 150 рублей, время катания не ограничено. Прокат коньков - 150 рублей за час. Заточка коньков - двести рублей.

Как отмечают в управлении культуры Челябинска, каток оснащен вместительной раздевалкой и мини-баром с горячим питанием. В вечернее время здесь организовано хорошее освещение, есть и музыкальное сопровождение.

Детей до пяти лет со своими коньками пропускают бесплатно, при наличии свидетельства о рождении.

Напомним, сегодня, 19-го ноября, в Челябинске состоится торжественное открытие катка в парке имени Терешковой.