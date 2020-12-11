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Судьбу юного пианиста из Троицка решат Мацуев, Цискаридзе, Безруков и Билан

Юный пианист из Троицка (Челябинская область) Николай Бирюков уже в это воскресенье, 13-го декабря, выступит в конкурсе детских талантов «Синяя птица».

Оценивать выступления 12-летнего южноуральца и других претендентов на победу в конкурсе (а также на получение главного приза в размере одного миллиона рублей, гранта для педагога и легендарной статуэтки «Перо Синей птицы») будут Николай Цискаридзе, Сергей Безруков, Денис Мацуев и Дима Билан.

Воспитанник троицкой детской школы искусств уже является титулованным музыкантом: за плечами Коли Бирюкова десятки всероссийских и международных конкурсов и множество престижных наград, в том числе Гран-при международного конкурса в Италии и «бронзовый» «Щелкунчик» - приз одного из важнейших музыкальных телевизионных конкурсов международного уровня, организованного телеканалом «Россия-Культура».

В этом выпуске (будет транслироваться на телеканале «Россия», начало – 18.15) бороться за выход в финал будут также грациозная фигуристка, гениальная скрипачка, исполнительница этнической музыки и другие артисты со всех уголков страны.