В Челябинске самый красивый каток города уже готов принимать любителей коньков

В Челябинске сегодня, 19-го ноября, самый красивый каток города под открытым небом – в парке имени Валентины Терешковой – приглашает любителей коньков на первый сеанс катания, который начнется в шесть часов вечера. Предварит его музыкально-развлекательная программа по случаю открытия сезона (начало праздника – в 17 часов).

Как сообщает пресс-служба городской администрации, накануне подрядчики завершали работы по заливке льда и проводили тестовые мероприятия.

В будние дни каток будет работать с полудня до десяти вечера, в выходные - с полудня до 23-ти часов. Продолжительность сеанса - полтора часа. По понедельникам каток работать не будет.

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Стоимость входного билета на каток - двести рублей, прокат коньков - 150 рублей, заточка коньков - двести рублей.

Каждый день есть два бесплатных сеанса: с 12.00 до 13.30 и с 14.00 до 15.30.

Каток в парке имени Терешковой ждет всех желающих (QR-код для посещения катка не требуется).

Как напоминают в управлении культуры Челябинска, каток был открыт в прошлом году и оказался очень востребованными у жителей и гостей областного центра.

Особенность катка в том, что он расположен не в привычной всем коробке, а в парке, среди деревьев и малых архитектурных форм: льдом покрыли прогулочные дорожки длиной 800 метров и шириной от 15-ти метров (центральная аллея) до двух с половиной метров (примыкающие по бокам аллеи).

Территорию катка огородили для безопасности посетителей. Также в парке оборудовали места для проката коньков и переодевания.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и техническими условиями одновременно каток может принять не более 300 человек.