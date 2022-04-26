В челябинском «подземелье» появились антивандальные светильники

В подземном пешеходном переходе Челябинска появились антивандальные светильники.

Речь о «подземелье» рядом с торгово-развлекательным комплексом «Алмаз» (остановка «Опытный завод»).

Как сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска, замену линии освещения в переходе произвели специалисты МБУ «ЭВИС».

Городские власти призывают челябинцев бережно относиться к муниципальному имуществу.

Отметим, переход, в котором появилось новое освещение, смотрелся бы куда симпатичнее, если бы не разрисованные стены – при взгляде на мешанину цветов и изображений рябит в глазах.