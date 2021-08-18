В челябинской Колупаевке завершают ремонт основных дорог и благоустройство тротуаров

В челябинском поселке имени Урицкого, также известном как Колупаевка, завершаются работы по ремонту основных дорог и обустройству тротуаров.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, эти дороги - очень важная автомобильная связка для передвижения со стороны АМЗ в сторону железнодорожного вокзала или Ленинского района и обратно.

В настоящий момент отремонтированы улица Рылеева - от улицы Блюхера до улицы Профинтерна; улица Салтыкова - от Блюхера до Профинтерна; улица Профинтерна - от улицы Салтыкова до улицы Федорова с выходом на Доватора.

В настоящее время заключается контракт на ремонт улицы Карпинского.