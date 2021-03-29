В Челябинской области 11 классов закрыты на карантин по ОРВИ и четыре класса – по ковиду

В Челябинской области на карантине по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) находится 11 классов. Учащиеся четырех классов изолированы как контактные с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, по состоянию на 29 марта в связи с карантином по ОРВИ занятия не посещают учащиеся 11 классов из семи школ региона (неделю назад число школьников на карантине было в три раза больше - 31 класс из 20 школ области). Всего в образовательных учреждениях региона сформировано почти 20 тысяч классов.

В детских садах нет закрытых на карантин по ОРВИ групп.

Кроме того, по предписанию Роспотребнадзора учащиеся четырех классов в школе Чебаркуля изолированы как контактные с больным COVID (неделю назад, помимо чебаркульцев были изолированы три класса – в Копейске и один - в Пластовском районе).

«По той же причине есть четыре изолированных группы в детских садах: две - в Челябинске, одна - в Копейске, одна – в Коркино», - уточнили в пресс-службе министерства.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, за минувшие три недели не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников. Тремя неделями ранее выявлено лишь четыре инфицированных учащихся.

Сократилось число педагогов школ, которые находятся на больничном по различным основаниям - по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+. На сегодня, 29 марта, на больничном находятся 543 учителя школ, на прошлой неделе - 769 педагогов. Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.