29.03.2021
В Челябинской области 11 классов закрыты на карантин по ОРВИ и четыре класса – по ковиду
29.03.2021
Осуждена местная жительница, которой полицейский «сливал» данные абонентов сотовой связи
29.03.2021
В челябинском поселке Чурилово топит участок рядом с поликлиникой
29.03.2021
Прокуратура обнаружила несоответствия закону в новых правилах демонтажа киосков в Челябинске
29.03.2021
Студенты пришли на помощь полицейским Челябинска
29.03.2021
Челябинская область получила уже более 140 тысяч доз вакцины от коронавируса
29.03.2021
Челябинская область получила уже более 140 тысяч доз вакцины от коронавируса
29.03.2021
Более 50 тысяч южноуральцев сумели справиться с ковидом
29.03.2021
Более 90 тысяч южноуральцев уже полностью привито от ковида
29.03.2021
Южноуральцы рассказали, что сподвигло их на вакцинацию от ковида
В 2021 году Парад Победы в Челябинске пройдет в традиционном формате с участием привитых ветеранов
26.03.2021
Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей
26.03.2021
Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей
26.03.2021
Южноуральские депутаты предлагают изменить правила обращения с безнадзорными животными
26.03.2021
Челябинские партийные лидеры неспособны противостоять провокаторам
25.03.2021