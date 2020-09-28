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В Челябинской области 495 ветеранов и вдов участников войны получили помощь на капремонт жилья

Общество
Сегодня, 15:20
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Автор: 
Любовь Юрина

Единовременную материальную помощь на капитальный и текущий ремонт получили 495 ветеранов Великой Отечественной войны

В 2020 году 495 ветеранов Великой Отечественной войны получили единовременную материальную помощь на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования.

В текущем году на эти цели в региональном бюджете было предусмотрено 28,5 миллиона рублей. Помощь получили 495 южноуральцев старшего возраста, в том числе и труженица тыла и вдова участника Великой Отечественной войны Анна Алексеевна Водянова. Она направила полученные средства на капитальный ремонт своего дома в деревне Верхние Караси. В этом году пенсионерке поменяли все окна в доме, отремонтировали кухню и постелили линолеум.

«В 1941 году я окончила четыре класса школы и с 13 лет начала работать в колхозе, Дому, в котором я живу, уже более 100 лет. Его построил отец моей свекрови еще до революции», - поделилась воспоминаниями Анна Алексеевна.

За вековой срок эксплуатации дом изрядно обветшал, осыпалась штукатурка. «Дочь с внучкой приезжают, помогают мне наводить порядок. Давно мы хотели капитально его отремонтировать, текущего ремонта было недостаточно, очень рады, что помощь пришла вовремя», - рассказала пенсионерка. По ее словам, пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в сроки проведения ремонта – его начали в марте, а завершили в июне. Но все было сделано качественно. «С новыми окнами стало теплее и светлее, да и на кухне уютнее. Жить теперь и жить», - отметила Анна Водянова.

Напомним, на единовременную материальную помощь могут претендовать неработающие, одиноко проживающие ветераны Великой Отечественной войны и неработающие вдовы участников войны, погибших в военные годы. Кроме того, помощь могут получить супружеские пары пенсионеров, в которых один из супругов является ветераном Великой Отечественной войны.

В ноябре 2019 года депутатами Законодательного Собрания шестого созыва был принят закон, увеличивающий размеры оказания единовременной материальной помощи этой категории южноуральцев.

На текущий ремонт квартир в многоквартирных домах ветераны теперь получают единовременную помощь по 40 тысяч рублей (ранее было 15 тысяч рублей), на текущий ремонт жилых домов сумма материальной поддержки выросла до 66 тысяч рублей (год назад выделяли по 25 тысяч рублей).

Размер материальной помощи на проведение капитального ремонта повышен со 100 тысяч рублей до 107 тысяч рублей.

На подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования выделяют в четыре раза больше средств, чем в прошлом году, - 100 тысяч рублей (в прошлом году было по 25 тысяч рублей).

Кроме того, старшему поколению южноуральцев, ветеранам меры социальной поддержки предоставляются в форме ежемесячных денежных выплат, единовременной материальной помощи, компенсаций, субсидий и социального обеспечения. В прошлом году их получили более 750 тысяч пожилых жителей, то есть каждый пятый южноуралец. На эти цели из бюджета региона выделено почти 10 миллиардов рублей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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