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В Челябинской области родители отправили ребенка в школу в два часа ночи

В Челябинской области 95-летний мужчина повел под венец «молодую»

В Челябинской области 95-летний мужчина женился на 63-летней женщине. Серьезная разница в возрасте – 32 года – не остановила «молодых».

Пара сочеталась законным браком в Еткульском районе третьего марта ушедшего года.

А вот восьмидесятилетний житель Увельского района не побоялся взять в жены женщину постарше – его невесте на момент свадьбы (влюбленные расписались 20-го октября 2020-го года) было 85. Как говорится, любви все возрасты покорны. Совет да любовь!

Интересные факты о самых старых «молодых» опубликовал госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области, подводя итоги прошлого года.

По данным госкомитета, в ушедшем году на Южном Урале на свет появилось 33 тысячи 658 малышей. Мальчиков родилось больше, чем девочек: 17 тысяч 347 против 16-ти тысяч 221.