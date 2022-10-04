В Челябинской области бизнесмена обвиняют в коммерческом подкупе и незаконном хранении боеприпасов

В Челябинской области бизнесмена обвиняют в коммерческом подкупе, незаконном приобретении и хранении боеприпасов, а также в незаконном обороте специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации. Уголовное дело направлено в суд.

По версии следствия, в 2020-м году представители коммерческой организации, ремонтировавшие муниципальную котельную, передали обвиняемому незаконное вознаграждение в размере 305-ти тысяч рублей за то, чтобы он закрыл глаза на допущенные при выполнении работ технические нарушения.

Как сообщает следственное управление СК России по Челябинской области, в ходе проведенного у бизнесмена обыска были также изъяты незаконно хранившиеся патроны и технические средства, предназначенные для негласного получения информации.

Преступления выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области, осуществлявшие оперативное сопровождение по уголовному делу.