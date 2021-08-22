В Челябинской области будут стимулировать развитие добровольческой деятельности

В Челябинской области намерены стимулировать развитие добровольческой (волонтерской) деятельности.

Соответствующие поправки в областной закон о государственной поддержке благотворительной деятельности законопроект, внесены депутатами Алексеем Денисенко, Евгением Илле, Александром Лазаревым и Владимиром Павловым.

«Добровольчество (волонтерство) является деятельностью в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях решения социальных задач в таких сферах, как образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка и социальное обслуживание населения, физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В России в последние годы наблюдается устойчивый рост числа волонтеров, увеличиваются масштабы реализуемых ими программ и проектов.

По данным волонтерского информационного ресурса Dobro.ru в Челябинской области насчитывается 488 организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и свыше 26,5 тысячи волонтеров, которые работают в различных направлениях добровольчества: организуют спортивные мероприятия, сохраняют культурное наследие и заботятся о природе, ведут поисково-спасательную деятельность, трудятся в социальных учреждениях и больницах. Ежегодно волонтеры Южного Урала занимают призовые места во всероссийском конкурсе «Доброволец России», а потом реализуют свои благотворительные идеи с поддержкой государства.

Законопроект предусматривает распространение отдельных форм государственной поддержки благотворительной деятельности на добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Так, в соответствии с законопроектом предполагается предоставлять добровольческим (волонтерским) организациям в безвозмездное пользование и (или) в аренду на льготных условиях имущество, находящееся в государственной собственности Челябинской области и оказывать информационно-консультационную поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности (в том числе размещать информацию о добровольцах (волонтерах) и осуществляемой ими добровольческой (волонтерской) деятельности в СМИ, социальных сетях и иных сетевых сообществах сети Интернет с целью популяризации их деятельности).

Кроме того, предлагается проводить конкурсы социальных достижений граждан и организаций, принимающих активное участие в осуществлении добровольческой (волонтерской) де-тельности в области.

Предусмотрены и меры нематериального поощрения волонтеров: награждать наградами области, поощрять благодарственными письмами, представлять к награждению государственными наградами РФ.