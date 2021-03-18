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В Челябинской области число выздоровевших за сутки пациентов с ковидом в 1,5 раза превысило число инфицированных

В Челябинской число выздоровевших за прошедшие сутки пациентов коронавирусной инфекции Covid-19 в полтора раза превышает число заболевших.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне 215 человек выздоровели и выписаны из больниц (днем ранее – 197). При этом за прошедшие сутки зарегистрировано 138 новых случаев коронавирусной инфекции.

Всего за время пандемии подтверждено 54 тысячи 879 случаев коронавирусной инфекции, победили ковид 47 тысяч 811 жителей.

С начала пандемии в области скончалось две тысячи 231 пациент с коронавирусной инфекцией. Из них одна тысяча 132 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 99 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

За прошедшие сутки скончалось девять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Причиной смерти семи человек стала ковидная пневмония, двух - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение четыре тысячи 811 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было четыре тысячи 881).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.