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В Челябинской области число заражений коронавирусом продолжает снижаться

Общество
Сегодня, 11:46
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 162 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже аналогичных показателей прошлых дней. Ранее был прирост 168, 172, 182, 270, 184 и 192. Суточное число выздоровевших по-прежнему остается ниже числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро пятницы, 26 июня, в регионе подтверждено 6 тысяч 982 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны 114 выздоровевших пациентов с коронавирусом. Это определенный рекорд за последние дни. Ранее выздоровело 153, 97, 133, 101. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 3 тысячи 798 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 136 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 84 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 52 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая.

В больницах продолжает лечение 3 тысячи 6 пациентов с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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