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В Челябинской области дан старт выборам депутатов Заксобрания

Общество
Сегодня, 11:31
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области официально дан старт кампании по выборам депутатов Законодательного собрания.

Сегодня, 11 июня, парламентарии рассмотрели проект постановления о назначении выборов депутатов областного парламента нового созыва.

Выборы депутатов Заксобрания Челябинской области состоятся 13 сентября 2020 года. Согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации является второе воскресенье сентября.

Решение о назначении выборов принимается региональным парламентом не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Система выборов депутатов ЗСО в 2020 году останется без изменений. Парламентариев будут избирать по смешанной системе: половина – по спискам, половина – по одномандатным округам.

В воскресенье, 13 сентября, также состоятся выборы в муниципальные представительные органы, в том числе в Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Копейске, Верхнем Уфалее, Чебаркуле, Снежинске, Озерске, Локомотивном, Усть-Катаве, Южноуральске, Кыштыме и в ряде муниципальных районов. Южноуральцам предстоит избрать более трех тысяч муниципальных депутатов.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Законодательное Собрание Челябинской области
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