ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области «День знаний» пройдет в очной форме

Общество
Сегодня, 17:12
Размер текста
Автор: 
Владислав Тазиев

Образовательные учреждения Челябинской области готовы встретить учеников 1 сентября в очной форме. Информация прозвучала от участников онлайн пресс-конференции, прошедшей сегодня, 19 августа, на площадке агентства «Гранада Пресс».

 «Единственное изменение, которое у нас есть – в День знаний у нас не будет массовой линейки. Ребята разойдутся сразу по факультетам, где будут проведены агитационные сборы. Студентов познакомят с университетом, покажут его изнутри, расскажут об особенностях текущего периода усиленных мер безопасности», – поделился с журналистами информацией ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев.

К работе в очном режиме готов и Челябинский радиотехнический техникум. Торжественную линейку первого сентября ЧРТ планирует провести под открытым небом, но только для студентов первого курса и без родителей. В свою очередь, академический лицей №95 решил провести праздник для детей в классах вместе с родителями, соблюдая при этом рекомендации от Роспотребнадзора, – это термометрия, масочный режим, проветривание и дезинфекция помещений.

«Праздник для детей состоится, так как ребенку важно то, как его встретит школа. Для него это новая социальная роль – ученик. На это нацелены все наши мероприятия», – отметила директор академического лицея №95 Челябинска Лилия Емельянова.

Сложностей с адаптацией у новых абитуриентов возникнуть не должно. Единственное, чего опасается Сергей Таскаев, это то, что студенты будут в расслабленном состоянии из-за продолжительного дистанционного обучения. Тем не менее, несмотря на пандемию, образовательные учреждения готовы похвастаться большим количеством абитуриентов.

«У нас очень много желающих учиться. Практически по всем специальностям, на которые мы осуществляем прием абитуриентов средний балл аттестата ушел за 4 балла. То есть, к нам идут, в основном, отличники и хорошисты. Популярность нашего техникума очень высока», - поделился успехами приемной кампании с корреспондентами директор Челябинского радиотехнического техникума Виталий Литке.

Не лишена нововведений и учебная программа в образовательных учреждениях высшего  и среднего звена. Так, ЧелГу начнет тиражировать мероприятия образовательного плана (детский университет, малая универсиада, малая академия) на удаленные районы области. Программа нацелена на то, чтобы ребята, которым интересно заниматься с преподавателями вузов, смогли прийти домой или в школу для получения интересующей информации. ЧРТ, в свою очередь, сейчас участвует в финале национального чемпионата «Worldskills Russia» и директор техникума отмечает, что этому проекту будет посвящено особое внимание. Также в техникуме планируются работы со школьниками по программе «Билет в будущее» (проект ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов).

Напомним, что в Челябинской области режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен до 23 августа.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Владислав Тазиев
Отправить новость
Общество
Сегодня, 11:32
Правительство Челябинской области поможет собрать детей в школу
Общество
Сегодня, 10:44
Росгвардия провела в Челябинске показательное задержание правонарушителя
Федерация
Вчера, 14:26
Как по Грефу: в российских школах планируют внедрять новые формы обучения
Федерация
Вчера, 13:03
Минтруд рассказал о выходном для родителей первоклассников
Сегодня, 14:11
Жители Еманжелинского района получили новые квартиры в Челябинске
Сегодня, 14:09
В Челябинске 41-й автобус станет ходить чаще и по измененному маршруту
Сегодня, 12:45
Умер врач из Магнитогорска заболевший «ковидом»
Сегодня, 12:29
Выдающийся челябинский астрофизик мечтает построить здание-метеорит
Сегодня, 11:51
В Челябинской области снова зарегистрировано снижение уровня заболеваемости Covid-19
Сегодня, 11:49
В Челябинской области продолжает расти число жертв «ковида»
Сегодня, 11:32
Правительство Челябинской области поможет собрать детей в школу
Сегодня, 11:26
Челябинский зоозащитник Карен Даллакян призывает власть к бесплатному обеспложиванию домашних питомцев
Сегодня, 10:54
Магнитогорцы решают сами, какой будет стела «Город трудовой доблести»
Сегодня, 10:51
Большие успехи, серьезные результаты: племрепродукторы «Рависа» отмечают 15-летний юбилей
Общество
Сегодня, 12:29
Выдающийся челябинский астрофизик мечтает построить здание-метеорит
Культура
Сегодня, 12:16
С добрым утром, Урал!
Победители Ильменки: для вас снова поет Павел Евграфов
Новости
Сегодня, 17:19
Среда обитания
Из-за вспышки птичьего гриппа у южноуральцев начали забирать домашних птиц
Сегодня, 16:14
Происшествия
Прокуратура Аргаяшского района нашла сайты, на которых бизнесменов учили, как уходить от налогов
Сегодня, 16:13
Происшествия
Полицейские Челябинска задержали «электроманьяка»
Сегодня, 15:47
Происшествия
Полицейские Челябинска пожинают плоды операции «Мак»
Сегодня, 15:45
Происшествия
На Кировке полицейские Челябинска «накрыли» подпольное казино
Материалы рубрики
Сегодня, 14:27
Общество
Рядом с Садом камней в Челябинске построят визит-центр и проложат экотропу
Сегодня, 14:14
Общество
Новым прокурором Красноармейского района стал сын экс-начальника следственного управления СКР
Сегодня, 14:11
Общество
Жители Еманжелинского района получили новые квартиры в Челябинске
Сегодня, 14:09
Общество
В Челябинске 41-й автобус станет ходить чаще и по измененному маршруту
Сегодня, 12:45
Общество
Умер врач из Магнитогорска заболевший «ковидом»
Теги
школа
День знаний
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика