В Челябинской области «День знаний» пройдет в очной форме

Образовательные учреждения Челябинской области готовы встретить учеников 1 сентября в очной форме. Информация прозвучала от участников онлайн пресс-конференции, прошедшей сегодня, 19 августа, на площадке агентства «Гранада Пресс».

«Единственное изменение, которое у нас есть – в День знаний у нас не будет массовой линейки. Ребята разойдутся сразу по факультетам, где будут проведены агитационные сборы. Студентов познакомят с университетом, покажут его изнутри, расскажут об особенностях текущего периода усиленных мер безопасности», – поделился с журналистами информацией ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев.

К работе в очном режиме готов и Челябинский радиотехнический техникум. Торжественную линейку первого сентября ЧРТ планирует провести под открытым небом, но только для студентов первого курса и без родителей. В свою очередь, академический лицей №95 решил провести праздник для детей в классах вместе с родителями, соблюдая при этом рекомендации от Роспотребнадзора, – это термометрия, масочный режим, проветривание и дезинфекция помещений.

«Праздник для детей состоится, так как ребенку важно то, как его встретит школа. Для него это новая социальная роль – ученик. На это нацелены все наши мероприятия», – отметила директор академического лицея №95 Челябинска Лилия Емельянова.

Сложностей с адаптацией у новых абитуриентов возникнуть не должно. Единственное, чего опасается Сергей Таскаев, это то, что студенты будут в расслабленном состоянии из-за продолжительного дистанционного обучения. Тем не менее, несмотря на пандемию, образовательные учреждения готовы похвастаться большим количеством абитуриентов.

«У нас очень много желающих учиться. Практически по всем специальностям, на которые мы осуществляем прием абитуриентов средний балл аттестата ушел за 4 балла. То есть, к нам идут, в основном, отличники и хорошисты. Популярность нашего техникума очень высока», - поделился успехами приемной кампании с корреспондентами директор Челябинского радиотехнического техникума Виталий Литке.

Не лишена нововведений и учебная программа в образовательных учреждениях высшего и среднего звена. Так, ЧелГу начнет тиражировать мероприятия образовательного плана (детский университет, малая универсиада, малая академия) на удаленные районы области. Программа нацелена на то, чтобы ребята, которым интересно заниматься с преподавателями вузов, смогли прийти домой или в школу для получения интересующей информации. ЧРТ, в свою очередь, сейчас участвует в финале национального чемпионата «Worldskills Russia» и директор техникума отмечает, что этому проекту будет посвящено особое внимание. Также в техникуме планируются работы со школьниками по программе «Билет в будущее» (проект ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов).

Напомним, что в Челябинской области режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен до 23 августа.