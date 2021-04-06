В Челябинской области дорожники готовятся открыть ремонтный сезон

Со следующей недели в Челябинской области установятся положительные температуры воздуха в ночные и дневные часы. Дорожники планируют начать ямочный ремонт. В первую очередь подрядчики отремонтируют за свой счет гарантийные дороги.

Как сообщили в миндортранса региона, после капризной уральской зимы всегда на асфальтобетонном покрытии дорог обнаруживаются выбоины.

«Из-за проникающей в дорожные слои влаги и постоянных перепадов температуры окружающего воздуха происходит снижение их прочностных характеристик, что способствует образованию повреждений в виде выбоин», - пояснили в миндортранса причины возникновения дорожных рытвин.

Большинство конкурсов завершены, подрядчики определены. «Как только позволит температурный режим, надо выходить и делать. Промедления быть не должно», - потребовал ранее Алексей Текслер.

С наступлением благоприятных погодных условий (плюсовые температуры), дорожники готовы приступить к устранению выявленных дефектов.

«Ямочный ремонт дороги не подразумевает выполнения каких-либо работ по восстановлению коммуникаций, благоустройству территорий: асфальт укладывается только на участках, которые нуждаются в срочном ремонте», - рассказали в министерстве. Эти первоочередные работы в сезоне позволяют обеспечивать безопасность дорожного движения.

Дорожники в регионе будут начинать ремонтные работы поэтапно, так как погодные условия в разных районах отличаются.

В Челябинске ямочный ремонт начнется на текущей неделе. «Сначала в работу запустят асфальтобетонные заводы, после чего приступят к ремонту дорог, - рассказали в миндортранса.

«Третьего апреля подрядная организация ООО "ДорстройГрупп" приступила к подготовительным работам по ремонту улично-дорожной сети города на следующих объектах: ул. Университетская Набережная от ул. Чичерина до ул. Молодогвардейцев и Комсомольский пр. от ул. Чайковского до ул. Красного Урала»,- уточнили в комитете дорожного хозяйства Челябинска. Данные работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Помимо этого, в Челябинске начнется массовая помывка технических средств организации дорожного движения: знаков, светофоров, ограждений», - отметили в министерстве.

Также в городе активно проводятся противопаводковые мероприятия: за прошлую неделю на 65 улицах проведены работы по прогреву дождеприемных решеток, на 24 улицах устранены подтопления. На этой неделе противопаводковые мероприятия планируются еще на 39 улицах.

В настоящее время проводится диагностика автодорог и определяются участки, на которых в первую очередь будет произведен ремонт.

«Проверяющие обращают внимание также на гарантийные объекты, где после зимнего сезона выявляются дефекты. Подрядчики будут устранять их за свой счет», - подчеркнули в миндортранса.

Напомним, ранее губернатор Алексей Текслер сообщил о начале ревизии дорог, которые были отремонтированы в 2020 году. Власти также намерены жестко контролировать качество ремонтов в 2021 году.

Жители Челябинской области могут лично следить за ходом ремонтных работ на дорогах на сайте миндортранса. Южноуральцам доступна интерактивная карта и план дорожных работ с 2021 по 2023 год.