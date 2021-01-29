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В Челябинской области еще девять классов отправлены на карантин по ОРВИ

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В Челябинской области еще девять классов отправлены на карантин по ОРВИ

В Челябинской области прошедшие сутки еще девять классов отправили на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, за сутки на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ среди учащихся на дистанционное обучение отправлено девять классов из двух школ области. По состоянию на 29 января на карантин по ОРВИ закрыты 56 классов из 27 школ области (накануне – 47 классов из 25 школ области). Всего в образовательных учреждениях региона сформировано почти 20 тысяч классов.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, за минувшие сутки подтверждено пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников, накануне было зарегистрировано два случая инфицирования.

По предписанию Роспотребнадзора учащиеся одного класса в Злоказовской средней образовательной школе Кусинского района и пять групп в детских садах Челябинска изолированы как контактные с больным COVID-19.

Продолжает расти число педагогов школ, которые находятся на больничном по различным основаниям - по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+. На сегодня 956 педагогов школ находятся на больничном, - накануне - 949 учителей. Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как неблагополучная, но не эпидемическая. Отмечался рост заболевших ОРВИ среди трудоспособного населения.