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29.01.2021 15:14
В Челябинской области еще девять классов отправлены на карантин по ОРВИ

В Челябинской области прошедшие сутки еще девять классов отправили на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, за сутки на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ среди учащихся на дистанционное обучение отправлено девять классов из двух школ области. По состоянию на 29 января на карантин по ОРВИ закрыты 56 классов из 27 школ области (накануне – 47 классов из 25 школ области). Всего в образовательных учреждениях региона сформировано почти 20 тысяч классов.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, за минувшие сутки подтверждено пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников, накануне было зарегистрировано два случая инфицирования.

По предписанию Роспотребнадзора учащиеся одного класса в Злоказовской средней образовательной школе Кусинского района и пять групп в детских садах Челябинска изолированы как контактные с больным COVID-19.

Продолжает расти число педагогов школ, которые находятся на больничном по различным основаниям - по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+. На сегодня 956 педагогов школ находятся на больничном, - накануне - 949 учителей. Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как неблагополучная, но не эпидемическая. Отмечался рост заболевших ОРВИ среди трудоспособного населения.

Автор: Любовь Юрина
ОРВИ
школа
отмена занятий в школе
Челябинск
коронавирус
Карантин
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  • 260-51-33
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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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Умная реклама в деле: как спасался южноуральский бизнес в 2020 году
26.01.2021 14:43
Экс-полицейская из Озерска, которая спрятала две иномарки, заплатит 3,5 миллиона рублей
26.01.2021 14:31
Текслер вручил награды сотрудникам ДПС, которые, рискуя жизнью, спасли детей
26.01.2021 14:07
В Снежинске силовики задержали высокопоставленную чиновницу
26.01.2021 14:05
ММК опубликовал операционные результаты за 2020 год
26.01.2021 13:57
Двум онкобольным пациенткам в Челябинске провели аутотрансплантацию стволовых клеток
26.01.2021 13:54
Кайфового полицейского задержали, когда он забирал «закладку»
26.01.2021 13:42
Итоги всероссийской дрифт битвы подвели в Челябинской области
26.01.2021 13:40
В Челябинской области за сутки пять классов одной школы отправили на карантин по ОРВИ
26.01.2021 13:37
В Челябинской области отец подозревается в избиении подростка
26.01.2021 13:23
Встреча ревизоров с активистом из Катав-Ивановска состоялась, несмотря на препятствия чиновников
26.01.2021 13:22
Военные назвали гибель курсанта, выпавшего из окна в Челябинске, несчастным случаем
26.01.2021 13:19
В Троицке коронавирус унес жизнь всеми любимого художника Николая Левшича
26.01.2021 12:32
Челябинск первым среди городов-миллионников РФ массово внедрит умное освещение
26.01.2021 12:30
Весной у инфекционной «ромашки» под Челябинском появятся три новых «лепестка»
26.01.2021 12:12
В Челябинске микроавтобус сбил девочку на санках
26.01.2021 12:11
Качество очистки Челябинска от рыхлого снега проверят кураторы комитета дорожного хозяйства
26.01.2021 12:02
Прокуратура взыскала 400 миллионов долгов по заработной плате
26.01.2021 12:01
В Челябинской области за сутки умерло 16 человек с подтвержденным ковидом
26.01.2021 11:44
Владов обратил внимание ГИБДД Челябинска на «самое уродливое место» проспекта Ленина
26.01.2021 11:41
Коронавирус оборвал жизнь главы КСП Коркинского района
26.01.2021 11:31
Российским инвалидам хотят выплачивать пенсии без заявлений
26.01.2021 10:59
В Челябинске нашли тело курсанта филиала военно-воздушной академии ВВС
26.01.2021 10:28
В Челябинске задержан полицейский под кайфом и с наркотой
26.01.2021 10:10
Медики дали рекомендации южноуральцам, переболевшим ковидом
26.01.2021 09:31
В нацпарке «Зигальга» проходит первый зимний маршрутный учет
25.01.2021 20:17
Александр Ангерт: «ТикТок – это бомба, так станьте для нее сапером!»
25.01.2021 18:15
В Историческом музее Челябинска презентовали выставку о Холокосте
25.01.2021 18:09
В трех городах Челябинской области вновь установятся НМУ
25.01.2021 18:05
Студенческие билеты и зачетки известных южноуральцев
25.01.2021 18:03
Во вторник в Челябинской области небольшой снег
25.01.2021 17:52
Анонсы событий и мероприятий на 26 января
25.01.2021 17:38
В Челябинске суд вынес приговор по делу о махинациях с подземным переходом
25.01.2021 17:34
Путин рассказал о дворце в Геленджике
25.01.2021 17:23
За эффективностью операций в ГКБ-6 Челябинска проследит «С-дуга»
25.01.2021 17:14
В Челябинской областной службе занятости отставка вслед за недавним назначением
25.01.2021 17:03
Сотрудники Росгвардии вынесли из полыхающего дома бабушку
25.01.2021 16:57
«Росконгресс» выпустил ролик о Челябинске и Магнитогорске
25.01.2021 16:53
Жители Магнитогорска отдали аферистке, которая пообещала помочь погасить кредит и заработать, почти полмиллиона рублей
25.01.2021 16:26
Как разворотная площадка Копейска стала яблоком раздора между перевозчиками Челябинска и местным МУПом
25.01.2021 16:21
Задержан челябинец, угрожавший расправой сотрудникам полиции
25.01.2021 16:18
Челябинский министр готовится к походу на перевал Дятлова
25.01.2021 16:15
Спортсмен-инвалид из Еткуля сдал тесты ГТО на золотой знак
25.01.2021 16:14
Южноуральцам, переболевшим ковидом, должны предложить программы реабилитации
25.01.2021 15:53
Южноуральские спасатели за год спасли почти тысячу человек
25.01.2021 15:16
Федерация профсоюзов Челябинской области стала победителем конкурса президентских грантов
25.01.2021 15:14
Челябинская организация заплатила 1,3 млн руб за ДТП, которое учинил их водитель
25.01.2021 15:14
В Челябинской области началось формирование нового состава Общественной палаты региона
25.01.2021 14:57
В Челябинске продолжают закрывать магазины за нарушения режима повышенной готовности
25.01.2021 14:54
Вместо радиоклуба апартаменты: областная прокуратура внесла представление мэрии Челябинска
25.01.2021 14:49
В минздраве Челябинской области новое назначение
25.01.2021 14:15
Незаконная добыча песка в Красноармейском районе вылилась в уголовные дела
25.01.2021 14:04
В горбольнице №8 Челябинска сменился главврач
25.01.2021 13:54
В Челябинске задержан организатор наркопритона
25.01.2021 13:48
В Челябинске махинации с подземным переходом вылились в уголовное дело
25.01.2021 13:41
В Челябинской области возбуждено почти 100 уголовных дел об открытии фирм на подставных лиц
25.01.2021 13:40
В Челябинске строят три детских сада для 670 малышей и большую школу
25.01.2021 13:39
В Челябинске открылся волонтерский центр
25.01.2021 13:22
На Алом поле Челябинска планируют установить памятник царю
25.01.2021 13:03
Южноуралец завоевал бронзу чемпионата России по греко-римской борьбе
25.01.2021 12:55
В полиции Озерска стало доброй традицией дарить коллегам на дни рождения портретные куклы
25.01.2021 12:50
Челябинцы рассказали, сколько им нужно денег для счастья
25.01.2021 12:44
В России хотят ограничить время для шумных ремонтов
25.01.2021 12:42
В России больше миллиона “умных счетчиков” станут нелегальными
25.01.2021 12:40
«Да, пил. Имею право!» Полицейского из Октябрьского района, которого поймали пьяным за рулем, до сих пор не уволили из органов
25.01.2021 12:15
Челябинские автомобилисты продолжают портить городские газоны
25.01.2021 12:02
Челябинцы не желают добровольно переселяться из аварийного жилья
25.01.2021 11:58
В Челябинске на уборку дорог вывели дополнительную технику
25.01.2021 11:55
В ГУФСИН по Челябинской области новый временный руководитель
25.01.2021 11:50
В Челябинской области почти 30 тысяч южноуральцев сумели побороть ковид
25.01.2021 11:46
Андрей Барышев поет песню Высоцкого
25.01.2021 11:36
Итоги опросов: Качество жизни в Челябинске улучшается, люди больше доверяют главе
25.01.2021 11:34
В Челябинске умер хирург, работавший в «красной зоне»
25.01.2021 11:16
В Челябинске снижается число безработных и растет количество самозанятых
25.01.2021 10:58
В челябинской больнице пожилой пациент свел счеты с жизнью
25.01.2021 10:55
Автомобилистов Челябинска предупредили об отключении светофоров
25.01.2021 10:46
Жители Челябинска продолжают выстраиваться в очереди, чтобы сдать бесплатный тест на COVID-19
25.01.2021 10:41
Минсоц проинформировал о графике выплат пособий южноуральцам
25.01.2021 10:34
В Агаповском районе при лобовом столкновении двух авто погиб водитель
25.01.2021 10:02
Южноуральские студенты отмечают Татьянин День
25.01.2021 09:35
В понедельник в Челябинской области мокрый снег
24.01.2021 19:25
Алексей Текслер положительно оценил новые трамваи Златоуста
24.01.2021 19:10
Ведущие хоккеисты «Трактора» провели мастер-класс для школьников Челябинска
24.01.2021 17:07
Алексей Текслер с сыном посетил «Таганай» и пообещал облегчить доступ к «Черной скале»
24.01.2021 16:03
Максим Пекарский развивает в Златоусте конный спорт
24.01.2021 15:47
В Челябинске «сотрудники» МЧС предлагают директорам школ за деньги решить вопрос с проверками
24.01.2021 15:32
В Старокамышинске 13-летняя девочка обгорела, готовя ужин
24.01.2021 15:22
Златоустовская «Уралочка» выиграла третий тур чемпионата России по водному поло
24.01.2021 14:07
Ушел из жизни многолетний руководитель ЧТПЗ Александр Федоров
24.01.2021 12:19
Омбудсмен Сударенко - о митинге в Челябинске: Меня порадовало, как сработали правоохранительные органы
24.01.2021 12:12
Теплоснабжение домов в Чурилово восстановлено
24.01.2021 11:42
Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 43 тысячи
23.01.2021 18:25
Как в Челябинске прошел митинг в поддержку Навального
23.01.2021 16:48
Уже не тот, что раньше: копейчане ностальгируют по хлебу
23.01.2021 15:41
Полицейские Челябинска помогли пожилым супругам выбраться из снежного плена
23.01.2021 14:28
Жительница Челябинской области погибла под  колесами грузового поезда в соседнем регионе
23.01.2021 13:51
В Полетаево выявлен факт незаконного сброса канализационных стоков
23.01.2021 13:42
Прокуратура организовала проверку по факту отключения отопления в Чурилово
23.01.2021 12:32
В Челябинской области за сутки подтвержден 291 новый случай ковида
23.01.2021 11:48
В Чурилово в мороз 14 домов, школа и детсад остались без тепла
23.01.2021 09:31
Мороз отменил занятия в школах Челябинска
22.01.2021 23:01
В Челябинской области вдвое сократят число коек для лечения пациентов с ковидом
22.01.2021 20:35
НМУ объявлены на территории шести городов Челябинской области
22.01.2021 20:28
В выходные в Челябинской области мороз и солнце
22.01.2021 19:38
В Челябинской области привито от ковида более 11,8 тысячи жителей
22.01.2021 18:31
Гехт: В Челябинской области сохраняется стабильная динамика снижения заболеваемости
22.01.2021 17:36
Шесть новых солистов челябинской оперы
22.01.2021 17:32
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
22.01.2021 17:26
В Челябинской области за сутки сразу девять классов закрыли на карантин по ОРВИ
22.01.2021 17:04
Челябинка с годовалым сыном пропали в Омске
22.01.2021 16:53
Анонсы событий и мероприятий на 23-25 января
22.01.2021 16:43
Жители Челябинской области стали чаще закладывать вещи в ломбарды
22.01.2021 16:29
Главврач Челябинского онкоцентра Андрей Важенин может возглавить медакадемию
22.01.2021 16:26
Аферисты заставили 90-летную жительницу Миасса, прикованную к постели, рассказать, где деньги лежат
22.01.2021 16:13
Полицейские Челябинска изъяли больше тысячи доз наркотиков
22.01.2021 16:06
Музыкальные вечера на челябинском катке переносятся из-за холодов
22.01.2021 15:48
Житель Златоуста подглядел пин-код банковской карты местной жительницы и оформил на нее кредит
22.01.2021 15:47
Ты для меня умер...»
22.01.2021 15:39
Страшная авария в Челябинске: иномарка после ДТП влетела в столб
22.01.2021 15:34
Южноуральцам «65+» предписано оставаться на самоизоляции по 21 февраля
22.01.2021 15:26
Житель Сочи устроил пьяный дебош в самолете, летевшем в Челябинск