В Челябинской области еще на четверть сократилось число классов и школ на карантине по ОРВИ

В Челябинской области за сутки на четверть сократилось число классов и школ, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и гриппу.

По данным регионального Роспотребнадзора, эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области остается неблагополучной, но отмечается сокращение числа заболевших.

На прошлой неделе в сравнении с предшествовавшей ей отмечалось снижение уровня заболеваемости ОРВИ среди школьников на 40%, среди детей 3-6 лет - на 14,5%, среди детей до двух лет – на 6%, среди взрослого населения - на 1,6%.

«По состоянию на 16 февраля в Челябинской области 279 отдельных классов и 18 школ находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки региона.

Это на 26,8% меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Накануне на карантине было 380 отдельных классов и 16 школ, сокращение было на 36%.

В дошкольных учреждениях по причине острой респираторной вирусной инфекции на карантине находятся одна группа и три сельских детских садах в Нязепетровском, Брединском и Нагайбакском районах (накануне три детсада).

В регионе нет ни одного класса или группы в детсадах, которые бы пришлось изолировать по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусной инфекцией. «Изолированных по предписанию Роспотребнадзора классов и групп в области нет», - сообщает пресс-служба министерства образования и науки области.

Суточное число заболевших ковидом учащихся снижается. По данным регионального минздрава, за прошедшие сутки официально подтвержден коронавирус у 560 школьников (днем ранее заболело 570 учеников).

С начала учебного года зарегистрировано 14 тысяч 21 случай ковида у учащихся школ, из них большинство выявлено с начала 2022 года – 13 тысяч 761.

Напомним, с шестого февраля в Челябинской области классы, контактировавшие с больными коронавирусом, не ограничивают в очном обучении.

Ранее агентство объясняло, при каких условиях отправляют южноуральских школьников на карантин по ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.