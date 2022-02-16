16.02.2022
Скоков: Нужно поощрять сотрудников полиции, достигших высоких результатов
16.02.2022
ВТБ увеличил объем активов состоятельных клиентов на 20%
16.02.2022
Определились даты матчей ватерпольной Евролиги с участием «Динамо-Уралочки»
16.02.2022
Форум «Вершина» и Кубок СМИ по горнолыжному спорту соберут на Южном Урале медиазвезд из шести регионов
16.02.2022
Прокуратура проводит проверку после нападения стаи бездомных собак на ребенка в Коркино
16.02.2022
Житель Травников нашел на своем гараже тротиловую шашку и патроны
В Челябинской области еще на четверть сократилось число классов и школ на карантине по ОРВИ
15.02.2022
В Челябинской области еще на треть сократилось число классов и школ на карантине по ОРВИ
14.02.2022
В школах Озерска продлили дистант еще на неделю
11.02.2022
В школах Магнитогорска продлили дистанционное обучение еще на неделю
10.02.2022
В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 1139 классов и 36 школ
УФСБ России по Челябинской области – 88 лет
16.02.2022
В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении
14.02.2022
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022
Не сделал Куляшов, не сделает и Ксензов: двустороннему движению на Советской и Пушкина не бывать
11.02.2022
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022