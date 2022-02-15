15.02.2022
В Челябинской области еще на треть сократилось число классов и школ на карантине по ОРВИ
15.02.2022
В Челябинской области в 2021 году введено в эксплуатацию более 7,6 тысячи жилых домов
15.02.2022
Третья бронза: российские биатлонисты продолжают собирать медали Олимпиады
15.02.2022
Озерчанин продал машину за два миллиона рублей и перевел деньги аферистам
15.02.2022
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев продолжает расти
15.02.2022
В Челябинске четыре человека травмировались в аварии с маршруткой
В Челябинской области еще на треть сократилось число классов и школ на карантине по ОРВИ
14.02.2022
В школах Озерска продлили дистант еще на неделю
11.02.2022
В Челябинской области растет число заболевших ковидом школьников, но изолированных классов нет
11.02.2022
В школах Магнитогорска продлили дистанционное обучение еще на неделю
10.02.2022
В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 1139 классов и 36 школ
В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении
14.02.2022
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022
Не сделал Куляшов, не сделает и Ксензов: двустороннему движению на Советской и Пушкина не бывать
11.02.2022
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022