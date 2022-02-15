В Челябинской области еще на треть сократилось число классов и школ на карантине по ОРВИ

В Челябинской области за сутки на треть сократилось число классов и школ, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и гриппу.

«По состоянию на 14 февраля в Челябинской области 380 отдельных классов и 16 школ находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки региона.

Это на 36% меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Накануне на карантине было 593 отдельных класса и 24 школы, сокращение - на 61,4%.

В дошкольных учреждениях по причине острой респираторной вирусной инфекции на карантине находятся три сельских детских садах в Нязепетровском, Брединском и Нагайбакском районах (накануне два сельских детских сада в Нязепетровском и Нагайбакском районах).

В регионе нет ни одного класса или группы в детсадах, которые бы пришлось изолировать по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусной инфекцией. «Изолированных по предписанию Роспотребнадзора классов и групп в области нет», - сообщает пресс-служба министерства образования и науки области.

Суточное число заболевших ковидом учащихся снижается. По данным регионального минздрава, за прошедшие сутки официально подтвержден коронавирус у 570 школьников (днем ранее заболел 891 ученик).

С начала учебного года зарегистрировано 13 тысяч 461 случай ковида у учащихся школ, из них большинство выявлено с начала 2022 года – 13 тысяч 201.

Напомним, с шестого февраля в Челябинской области классы, контактировавшие с больными коронавирусом, не ограничивают в очном обучении.

Ранее агентство объясняло, при каких условиях отправляют южноуральских школьников на карантин по ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.