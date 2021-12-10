В Челябинской области еще один зоопарк получил право работать в новом году

Фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

Россельхознадзор принял решение о выдаче бессрочной лицензии по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях страусзоопарку, который расположен в поселке Кумысный Чебаркульского района Челябинской области у и принадлежит индивидуальному предпринимателю Хакимову.

Региональным надзорным ведомством было проведено контрольно-надзорное мероприятие на соответствие учреждения предъявляемым требованиям. Сотрудники Россельхознадзора осмотрели территорию зоопарка, изучили условия содержания животных, ознакомились с документацией.

На основании результатов успешно пройденной проверки страусзоопарку выдан соответствующий документ. Информация о выданной лицензии внесена в реестр лицензий Россельхознадзора.

Как отмечает пресс-секретарь надзорного ведомства Татьяна Нахтигаль, всего в Челябинской области на десятое декабря 2021 года лицензии получили три заведения: челябинский зоопарк, магнитогорский цирк и страусзоопарк.