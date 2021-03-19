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В Челябинской области еще в одном городе зафиксировали проблемы с отловом собак

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В Челябинской области еще в одном городе зафиксировали проблемы с отловом собак

Жители Троицка (Челябинская область) пожаловались на бродячих собак, которые бегают по городу. Прокуратура, проверив информацию, внесла представление компании, которая занимается отловом псов.

По словам жителей, собаки обитают в микрорайонах №2 и №5 в Троицке. Прокуроры во время проверки заметили бездомных псов, создающих угрозу для жизни и здоровья окружающих.

«Также установлено, что в администрации города имеется заявка на отлов животных без владельцев по указанному адресу, однако работы по отлову животных не выполнены», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Выявлено, что с июля 2020 по январь 2021 года, несмотря на заключенный контракт, никаких мер по отлову животных не принималось. 70 заявок от жителей были проигнорированы.

Отловом безнадзорных животных занимается организация ООО «ЮВИН». Установлено, что сотрудники транспортируют собак и передают их в приюты с нарушениями.

«Работники, осуществляющие деятельность по отлову животных, не обеспечены специальной одеждой и обувью. На одежде отсутствует ясно читаемая надпись «Отлов животных» и номер телефона специализированной организации», - озвучила Мамаева.

Машина, в которой перевозят животных, не укомплектована намордниками, питьевой водой. На транспортном средстве нет надписи с наименованием организации.

Начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации Троицка и директору ООО «Ювин» внесли представления об устранении выявленных нарушений.

Как ранее информировало агентство «Урал-пресс-информ», прокуратура потребовала от мэрии Верхнего Уфалея принять меры по отлову бродячих собак, в том числе и заключить соответствующий контракт