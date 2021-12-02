В Челябинской области гололед вторые сутки мешает нормальной работе мусоровозов

В Челябинской области погодные условия и гололед второй день осложняют работу по вывозу мусора. Из-за наледи на дорогах перевозчики твердых коммунальных отходов - подрядчики регионального оператора не смогли обслужить тысячу 878 контейнерных площадок.

Как отмечает пресс-служба ООО «Центр коммунального сервиса», сложная ситуация складывается в самом крупном, Челябинском кластере, в состав которого входит 14 муниципальных образований. На их территории есть проблемы с подъездными путями более чем к тысяче контейнерных площадок. К числу особенно проблемных муниципалитетов относятся Троицкий район, город Троицк и Октябрьский район. Здесь погодные условия мешают подобраться к 400 площадкам.

В Магнитогорском кластере, в составе которого - десять муниципальных образований, проблемными остаются 586 мест накопления ТКО. Большая их часть находится в Варненском, Карталинском и Брединском районах.

Чуть лучше складывается ситуация в Карабашском кластере (в его составе семь муниципалитетов), где большинство городов и районов оказались готовы к капризам природы. Сложности с вывозом отходов в основном наблюдаются в Кусинском районе (42 проблемные площадки) и городе Миассе (44 площадки).

В условиях гололеда и отсутствия должного ухода за подъездными путями коммунальная техника в сельский местности не может подъехать к контейнерной площадке даже по ровной дороге. Машина сначала буксует на льду, а потом юзом резко скатывается к мусорным бакам.

«Обслуживание площадок в условиях фактического бездорожья может представлять опасность не только для водителей мусоровозов, но и для случайных прохожих, которые могут оказаться рядом с коммунальной техникой. В городской местности в условиях ограниченных дворовых проездов увеличивается риск порчи машин, припаркованных рядом с баками», - отмечают в ЦКС.

Региональный оператор напоминает: ответственность за содержание контейнерных площадок и подъездных путей к ним лежит на муниципалитетах и управляющих компаниях, обслуживающих жилые дома. Отсутствие проезда к площадкам может привести к нарушению графика вывоза ТКО со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.

Для недопущения подобных ситуаций региональный оператор непрерывно отслеживает работу перевозчиков с помощью системы ГЛОНАСС, специалисты ЦКС также ведут постоянную работу с муниципалитетами и управляющими компаниями, сообщая о проблемных участках, по которым невозможно проехать из-за гололеда. Техника направляется на вывоз ТКО сразу после приведения подъездных путей в нормативное состояние.

По оценкам специалистов Центра коммунального сервиса, при нормализации дорожной обстановки ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов будет нормализована до конца недели.