В Челябинской области из-за жары ограничили движение большегрузов по федеральным трассам

В связи с установившимися высокими температурами воздуха в Челябинской области вводится ограничение на движение большегрузных автомобилей по федеральным трассам.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в восемь утра 15 июня в Челябинске было уже плюс 23 градуса. При этом влажность всего 38% и ветра практически нет (один-два метра в секунду).

«Во второй половине дня 15-17 июня в южной половине региона местами ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха плюс 36-37 градусов», - предупреждают синоптики.

В пресс-службе УпрДор «Южный Урал» сообщили, в связи с высокими температурами воздуха вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей.

Так, в Челябинской области ограничения будут действовать на участке с 16 по 146 километры трассы А-310 «Челябинск – Троицк» и на участке с 13 по 55 километр трассы Р-254 «Иртыш». В Курганской области на участке со 125 по 356 километры трассы Р-354 «Екатеринбург-Шадринск-Курган» и участке с 55 по 465 километры трассы Р-254 «Иртыш, а также на участке км 0 – км 91 (подъезд к г. Тюмень).

Ограничение будет действовать с 12 до 20 часов (местное время) 15 июня.

Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).