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В Челябинской области из-за жары продлили запрет на движение большегрузов по федеральным трассам

Общество
Сегодня, 14:59
Автор: 
Любовь Юрина

На федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях продлен запрет на движение большегрузов в дневное время, введенный в связи с установившейся аномальной жарой.

По данным Челябинского Гидрометцентра, с 15 по 16 июля в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более выше нормы. Воздух будет прогреваться до плюс 34-39 градусов. В Челябинске в среду и четверг синоптики прогнозируют плюс 36-38 градусов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в среду, 15 июля, временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств по федеральным трассам Челябинской области будет действовать с 12 до 22 часов. Аналогичный запрет введен и в соседней Курганской области.

Кроме того, на Южном Урале до 17 июля действует ограничение на движения тяжеловесов по региональным и муниципальным дорогам с 11 до 22 часов.

На федеральных трассах запрет введен на М-5 «Урал» (с 1548 по 1871 километры), на подъезде к Екатеринбургу (11+400 - 130+169 километр), на А-310 «Челябинск – Троицк» (16+270 – 146+128 километр), на трех участках Р-254 «Иртыш» (12+960 – км 55+450 километр в Челябинской области, с 55+450 по 465+331 километр в Курганской области и на подъезду к Тюмени), на Р-354 «Екатеринбург-Шадринск-Курган» (125+000 – 356 километр).

Будет организован пролив проезжей части. Подрядные организации совместно с подразделениями ГИБДД будут регулировать процесс ограничения движения.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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