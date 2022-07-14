В Челябинской области из-за жары вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на ряде участков трассы.

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, от УпрДор «Южный Урал» получены распорядительные акты о введении временного ограничения движения с 13-00 до 20-00 14 июля для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на следующих трассах: на ФАД «М-5» с 1790 километра по 1871 километр (от Чебаркуля до Челябинска), подъезд к городу Екатеринбург от 11 до 130 километра, А-310 Челябинск-Троицк граница с Республикой Казахстан (с 16 по 146 километр), Р-254 «Иртыш» от нулевого до 91 километра (от Челябинска до Щучье) в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура воздуха свыше 32 градусов).

Прогноз по сильной жаре и аномально жаркой погоде оправдывается, на территории области максимальная температура зарегистрирована в Варненском районе - +34 градуса.