В Челябинской области к работе приступили студенческие инспекторы

На Южном Урале приступили к работе студенческие инспекторы. Участковые уполномоченные полиции будут заниматься профилактикой правонарушений среди учащихся средних специальных и высших учебных заведений.

В Челябинской области по инициативе начальника регионального полицейского главка Андрея Сергеева появились должности студенческих участковых уполномоченных полиции. Они будут заниматься профилактикой правонарушений среди учащихся средних специальных и высших учебных заведений. Данное нововведение было поддержано министерством образования и науки Южного Урала.

Дополнительные штатные единицы появились в Челябинске и Магнитогорске – городах с наибольшим количеством средних специальных и высших учебных заведений. За каждым студенческим инспектором закреплены определенные образовательные учреждения. Челябинская область стала первым регионом в Уральском федеральном округе, где введены новые должности для полицейских. С первого апреля они уже приступили к исполнению своих обязанностей.

«В своей деятельности стражи порядка организовывают взаимодействие с руководством образовательных организаций по вопросам обеспечения безопасности, представителями студенческого самоуправления, комендантами общежитий и иными сотрудниками, задействованными в организации учебного процесса и обеспечение защищенности обучающихся. Участковые уполномоченные полиции будут регулярно посещать закрепленные за их территорией учебные заведения и студенческие общежития, проводить профилактическую работу и выявлять нарушителей законодательства с дальнейшим принятием к ним мер реагирования», - рассказала начальник ОУУП и ПДН ГУ МВД России по Челябинской области. Владислав Козловский.

Помимо этого, студенческие инспекторы станут участниками проводимых педагогических советов, круглых столов и правовых уроков с учащимися. В рамках своей компетенции они окажут преподавательскому коллективу организационно-методическую и правовую помощь в вопросах предупреждения правонарушений среди студентов. Также будет осуществляться охрана общественного порядка при проведении в образовательных организациях культурно-массовых мероприятий.